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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 17 серія дивитись онлайн від 15.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 17 серія від 15.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 17 серія дивитись на сайті СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 17 серія дивитись онлайн від 15.08.2023
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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 17 серія дивитись онлайн від 15.08.2023
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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 17 серія дивитись онлайн від 15.08.2023
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Серія 17 | 15.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 17 серія від 15.08.2023 на сайті СТБ! Стефа помічає, що Платон торгує фальшивими довідками, і ділиться цим з Ковальчук. Проте Оксані ніколи гратися в детективів і шукати підтвердження або спростування цієї інформації. Проте Стефа не готова так просто відступати та закривати очі на неправомірні дії Платона. Вона розповідає Олександу про свої підозри, і вони вигадують спосіб, як можна вивести Платона на чисту воду. Чи спрацює їхній план? Чи не помітить Платон, що за ним стежать? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 17 серія від 15.08.2023.

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