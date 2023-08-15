Серія 16 | 15.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 16 серія від 15.08.2023 на сайті СТБ! Максим дізнається, що Оксана ходила в театр із Бондарем, і починає ревнувати. Як Ковальчук відреагує на таку поведінку Закревського? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 16 Платон приносить Вікторії гроші за продаж фальшивих довідок, проте вона не задоволена його роботою. Вікторія хоче, щоб Платон працював краще і продавав більше довідок, інакше він залишиться без роботи. Чи зможе Платон виконати наказ Вікторії та не видати себе? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 16 серія.

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