Серія 15 | 14.08.2023 | Сезон 2

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До лікарні потрапляє чоловік, який симулює, ніби в нього паралізувало ноги після аварії. Лікарі роблять рентген та швидко розуміють, що він це робить навмисно, аби уникнути покарання за збиту жінку на дорозі. Якщо в його крові знайдуть алкоголь або наркотичні речовини – його чекає ув’язнення. Стефа робить аналіз крові цього пацієнта та бачить знайоме ім’я та прізвище. Невже він якось пов’язаний з лаборанткою? Чи погодиться вона приховати заборонені речовини в крові? Дивіться Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія, щоб дізнатися розв’язку!

Максима заарештують просто посеред робочого дня в лікарні! За що його затримують? Що зробить Оксана задля його спасіння? Медичний серіал СТБ Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія розкриє всі відповіді на запитання!

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія від 14.08.2023