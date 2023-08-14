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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія дивитись онлайн від 14.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 15 серія від 14.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія дивитись на сайті СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія дивитись онлайн від 14.08.2023
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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія дивитись онлайн від 14.08.2023
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 13 серія дивитись онлайн – 14.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія дивитись онлайн від 14.08.2023
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Серія 15 | 14.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія від 14.08.2023 на сайті СТБ!

До лікарні потрапляє чоловік, який симулює, ніби в нього паралізувало ноги після аварії. Лікарі роблять рентген та швидко розуміють, що він це робить навмисно, аби уникнути покарання за збиту жінку на дорозі. Якщо в його крові знайдуть алкоголь або наркотичні речовини – його чекає ув’язнення. Стефа робить аналіз крові цього пацієнта та бачить знайоме ім’я та прізвище. Невже він якось пов’язаний з лаборанткою? Чи погодиться вона приховати заборонені речовини в крові? Дивіться Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія, щоб дізнатися розв’язку!

Максима заарештують просто посеред робочого дня в лікарні! За що його затримують? Що зробить Оксана задля його спасіння? Медичний серіал СТБ Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серія розкриє всі відповіді на запитання!

Дивитися онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія від 14.08.2023

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