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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия смотреть онлайн от 14.08.2023

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук - 15 серия от 14.08.2023. Сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия смотреть на сайте СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия смотреть онлайн от 14.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серия смотреть онлайн – 14.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия смотреть онлайн от 14.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук 2 сезон 13 серия смотреть онлайн – 14.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия смотреть онлайн от 14.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 2 сезон 12 серия смотреть онлайн от 10.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия смотреть онлайн от 14.08.2023
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Лікарка Ковальчук Серия 15 Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия смотреть онлайн – 14.08.2023
Серия 15 | 14.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия от 14.08.2023 на сайте СТБ!

В больницу попадает мужчина, который симулирует, будто у него парализовало ноги после аварии. Врачи делают рентген и быстро понимают, что он это делает намеренно, чтобы избежать наказания за сбитую женщину на дороге. Если в его крови найдут алкоголь или наркотические вещества – его ждет заключение. Стефа делает анализ крови этого пациента и видит знакомое имя и фамилию. Неужели он как-то связан с лаборанткой? Согласится ли она скрыть запрещенные вещества в крови? Смотрите Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия, чтобы узнать развязку!

Максима арестуют прямо посреди рабочего дня в больнице! За что его задержат? Что сделает Оксана для его спасения? Медицинский сериал СТБ Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия раскроет все ответы на вопросы!

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Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серия от 14.08.2023

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