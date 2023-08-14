Серия 15 | 14.08.2023 | Сезон 2

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В больницу попадает мужчина, который симулирует, будто у него парализовало ноги после аварии. Врачи делают рентген и быстро понимают, что он это делает намеренно, чтобы избежать наказания за сбитую женщину на дороге. Если в его крови найдут алкоголь или наркотические вещества – его ждет заключение. Стефа делает анализ крови этого пациента и видит знакомое имя и фамилию. Неужели он как-то связан с лаборанткой? Согласится ли она скрыть запрещенные вещества в крови? Смотрите Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия, чтобы узнать развязку!

Максима арестуют прямо посреди рабочего дня в больнице! За что его задержат? Что сделает Оксана для его спасения? Медицинский сериал СТБ Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия раскроет все ответы на вопросы!

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