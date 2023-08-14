Серия 14 | 14.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серия от 14.08.2023 на сайте СТБ! Юркевич узнал, что Марьяна специально симулировала кровотечение, хотя ее беременности ничего не угрожает. Марьяна просит гинеколога не рассказывать правду Закревскому. Она не хочет ехать домой, потому что боится, что Максим ее бросит и не будет беспокоиться. Согласится ли Юркевич подыграть Марьяне? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серия врачи приемного отделения будут бороться за жизнь двух сестер-актрис. На кастинге они подхватили серьезную инфекцию, и теперь их состояние критическое. В больнице есть только одна ампула, которая может спасти только одну из сестер. Смогут ли врачи придумать что-нибудь, чтобы спасти и вторую? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серия.

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