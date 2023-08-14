Серия 13 | 14.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 13 серия от 14.08.2023 на сайте СТБ! Максим сообщает Марьяне, что ее состояние стабилизировали и она уже может выписываться из больницы. Однако Марьяна не хочет ехать домой, чтобы не чувствовать себя одинокой. Она уговаривает Максима переехать к ней, чтобы он мог и дальше беспокоиться о будущем ребенке. Согласится ли Максим на ее уговоры? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 13 Виктория обвиняет Оксану в том, что она портит ее статистику по снижению смертности в приемном отделении. Виктория хочет, чтобы Ковальчук как можно быстрее переводила тяжелобольных пациентов из приемного отделения. Как Оксана отреагирует на это? Смотрите онлайн сериал СТБ Лікарка Ковальчук 2 сезон 13 серия.

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