Серія 13 | 14.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 13 серія від 14.08.2023 на сайті СТБ! Максим повідомляє Мар’яні, що її стан стабілізували і вона вже може виписуватися з лікарні. Проте Мар’яна не хоче їхати додому, щоб не відчувати себе самотньою. Вона вмовляє Максима переїхати до неї, щоб він міг і далі турбуватися про майбутню дитину. Чи погодиться Максим на її вмовляння? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 13 Вікторія звинувачує Оксану в тому, що вона псує її статистику щодо зниження смертності в приймальному відділенні. Вікторія хоче, аби Ковальчук якнайшвидше переводила тяжкохворих пацієнтів із приймального відділення. Як Оксана відреагує на це? Дивіться онлайн серіал СТБ Лікарка Ковальчук 2 сезон 13 серія.

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