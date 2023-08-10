Серія 12 | 10.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 12 серія від 10.08.2023 на сайті СТБ! Інга розповідає донечці Максима про причину сварки з Оксаною, а саме, про втручання іншої жінки в їхні стосунки. Ліза ображається на батька та називає його зрадником. Вона не бажає бачити свого майбутнього братика від Мар’яни, адже думає, що їй вже не буде приділятися увага. Оксана спробує переконати дівчинку, але чи вийде в неї примирити доньку з батьком? Покаже серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 12 серія.

Головний лікар стає на бік Ковальчук у підступній грі Вікторії та не бажає вестися на її провокації. Невже Вадим Бондар відчуває до Оксани симпатію та буде щось більше, ніж робочі стосунки? У будь-якому випадку Вікторії таке спілкування не на руку… Як розвиватимуться взаємини між героями, побачите в серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 12 серія.

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