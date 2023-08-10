Серія 11 | 10.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 11 серія від 10.08.2023 на сайті СТБ! Мар’яна залишається під наглядом у лікарні. Закревський доглядає за нею та контролює її стан. Мар’яна розповідає Максиму, що чекає на сина, і дає послухати, як дитина рухається. Також вона просить Максима не кидати її з дитиною, адже у неї більше нікого немає.

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 11 Вікторії не сподобається те, що Платон гарно спілкується з Ковальчук та асестує їй під час операцій. Вона почне шантажувати Платона і поставить перед вибором. Яким буде його рішення? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 11 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 10 серія від 10.08.2023