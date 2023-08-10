Серія 10 | 10.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 10 серія від 10.09.2023 на сайті СТБ! Мати Анджеліни написала заяву. У ній вона звинувачує Ковальчук у смерті своєї доньки. Вікторія приходить до Вадима Миколайовича й пропонує звільнити Ковальчук, щоб не заплямовувати репутацію лікарні. Проте Бондар відмовляється й не збирається кидати в біді своїх лікарів. Що вигадає Вікторія, щоб позбутися Ковальчук? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 10 Максим спробує поговорити з матір’ю загиблої доньки. Чи зможе він домовитися з нею, щоб вона забрала заяву? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 10 серія.

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