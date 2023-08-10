Лікарка Ковальчук 2 сезон 10 серия смотреть онлайн от 10.08.2023

Серия 10 | 10.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 10 серия от 10.09.2023 на сайте СТБ! Мать Анджелины написала заявление. В нем она обвиняет Ковальчук в смерти своей дочери. Виктория приходит к Вадиму Николаевичу и предлагает уволить Ковальчук, чтобы не запятнать репутацию больницы. Однако Бондарь отказывается и не собирается бросать в беде своих врачей. Что придумает Виктория, чтобы избавиться от Ковальчук? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 10 Максим попытается поговорить с матерью погибшей дочери. Сможет ли он договориться с ней, чтобы она забрала заявление? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 10 серия.

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