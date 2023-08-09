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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия смотреть онлайн от 09.08.2023

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук - 9 серия от 09.08.2023. Сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия смотреть на сайте СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия смотреть онлайн от 09.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 2 сезон 8 серия смотреть онлайн от 09.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия смотреть онлайн от 09.08.2023
Лікарка Ковальчук

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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия смотреть онлайн от 09.08.2023
Лікарка Ковальчук

Лікарка Ковальчук: 2 сезон 6 серия смотреть онлайн от 08.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия смотреть онлайн от 09.08.2023
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Лікарка Ковальчук Серия 9 Лікарка Ковальчук: 2 сезон 9 серия смотреть онлайн от 09.08.2023
Серия 9 | 09.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия от 09.08.2023 на сайте СТБ! В этой серии произойдет ряд непредсказуемых событий, которые будут держать в напряжении до самого финала!

Юркевича никто не узнает. Врач неожиданно начинает волноваться за пациентку, как за родную. Молодая девушка попадает в больницу в тяжелом состоянии после попытки прерывания беременности. Но это не единственная проблема, ее мать сложный набожный человек, который во всех видит врагов. Врачи изо всех сил пытаются помочь девушке, но мать шокирует всех новостью: девушке запрещено делать переливание крови по религиозным соображениям. Как врач-гинеколог связан с девушкой? Смогут ли они спасти ей жизнь? Сможет ли Юркевич убедить мать разорвать договор об отказе от операции? Смотрите неожиданную развязку истории в медицинском сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия.

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук – все серии

Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 8 серия от 09.08.2023

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