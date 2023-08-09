Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия смотреть онлайн от 09.08.2023

Серия 9 | 09.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия от 09.08.2023 на сайте СТБ! В этой серии произойдет ряд непредсказуемых событий, которые будут держать в напряжении до самого финала!

Юркевича никто не узнает. Врач неожиданно начинает волноваться за пациентку, как за родную. Молодая девушка попадает в больницу в тяжелом состоянии после попытки прерывания беременности. Но это не единственная проблема, ее мать сложный набожный человек, который во всех видит врагов. Врачи изо всех сил пытаются помочь девушке, но мать шокирует всех новостью: девушке запрещено делать переливание крови по религиозным соображениям. Как врач-гинеколог связан с девушкой? Смогут ли они спасти ей жизнь? Сможет ли Юркевич убедить мать разорвать договор об отказе от операции? Смотрите неожиданную развязку истории в медицинском сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серия.

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