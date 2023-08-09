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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серія дивитись онлайн від 09.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 9 серія від 09.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серія дивитись на сайті СТБ
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Серія 9 | 09.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серія від 09.08.2023 на сайті СТБ! В цій серії відбудеться низка непередбачуваних подій, які триматимуть в напрузі до самого фіналу!

Юркевича ніхто не впізнає. Лікар зненацька починає хвилюватися за пацієнтку, як за рідну. Молода дівчина потрапляє до лікарні у важкому стані після спроби переривання вагітності. Але це не єдина проблема, її мати складна набожна людина, яка в усіх бачить ворогів. Лікарі з усіх сил намагаються допомогти дівчині, але мати шокує всіх новиною: дівчині заборонено робити переливання крові з релігійних міркувань. Як лікар-гінеколог пов’язаний з дівчиною? Чи зможуть вони врятувати їй життя? Чи зможе Юркевич переконати мати розірвати договір про відмову від операції? Дивіться несподівану розв’язку історії в медичному серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 9 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 8 серія від 09.08.2023

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