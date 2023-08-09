Серія 8 | 09.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 8 серія від 09.08.2023 на сайті СТБ! Бондар викликає до себе Ковальчук і повідомляє, що під час перевірки в аптеці не виявлено жодного контрафакту. Він особисто перевірив усі накладні й не знайшов жодних розбіжностей. Проте Оксана не готова так просто здаватися. Вона пропонує поговорити з провізором і вантажниками, щоб усе з’ясувати. Чи погодиться Вадим Миколайович продовжити розслідування? Чи зможуть вони викрити Вікторію? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 8 Мар’яна завітає в гості до Оксани. Вона хоче, аби Ковальчук залишила в спокої Максима, адже дитині потрібен батько. Як Оксана відреагує на візит непроханої гості? Не пропустіть цікавий серіал – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 8 серія.

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