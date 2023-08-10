Лікарка Ковальчук 2 сезон 12 серия смотреть онлайн от 10.08.2023

Серия 12 | 10.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 12 серия от 10.08.2023 на сайте СТБ! Инга рассказывает дочери Максима о причине ссоры с Оксаной, а именно, о вмешательстве другой женщины в их отношения. Лиза обижается на отца и называет его предателем. Она не желает видеть своего будущего братика от Марьяны, ведь думает, что ей уже не будут уделять внимание. Оксана попытается переубедить девочку, но получится ли у нее примирить дочь с отцом? Покажет сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 12 серия.

Главный врач становится на сторону Ковальчук в коварной игре Виктории и не желает вестись на ее провокации. Неужели Вадим Бондарь испытывает к Оксане симпатию и будет нечто большее, чем рабочие отношения? В любом случае Виктории такое общение не на руку… Как будут развиваться взаимоотношения между героями, увидите в сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 12 серия.

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