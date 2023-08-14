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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія дивитись онлайн від 14.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 14 серія від 14.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія дивитись на сайті СТБ
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія дивитись онлайн від 14.08.2023
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 Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія дивитись онлайн від 14.08.2023
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Лікарка Ковальчук 2 сезон 13 серія дивитись онлайн – 14.08.2023

 Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія дивитись онлайн від 14.08.2023
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Серія 14 | 14.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія від 14.08.2023 на сайті СТБ! Юркевич дізнався, що Мар’яна спеціально симулювала кровотечу, хоча її вагітності нічого не загрожує. Мар’яна просить гінеколога не розповідати правду Закревському. Вона не хоче їхати додому, бо боїться, що Максим її кине та не буде турбуватися. Чи погодиться Юркевич підіграти Мар’яні? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія лікарі приймального відділення боротимуться за життя двох сестер-актрис. На кастингу вони підхопили серйозну інфекцію, і тепер їхній стан критичний. У лікарні є лише одна ампула, яка може врятувати лише одну з сестер. Чи зможуть лікарі вигадати щось, аби врятувати й другу? Не пропустіть цікавий серіал СТБ – дивіться онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 14 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 13 серія від 14.08.2023

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