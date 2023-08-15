Серия 18 | 15.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 18 серия от 15.08.2023 на сайте СТБ! Слухи о том, что Максим с Оксаной снова встречаются, распространяются по больнице. Бондарь обижен на Ковальчук за то, что узнал об этом не от Оксаны. Он считает, что их отношения с Закревским могут мешать работе. Действительно ли они помирились, узнаете в сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 15 серия.

Тем временем Максим борется с парнем пациентки – психопатом, который намеренно закармливает девушку, чтобы она набрала вес. Влюбленная девушка готова терять свое здоровье из-за желания понравиться парню. Попытка Закревского раскрыть глаза на циничные действия парня для пациентки выглядят как разрушение ее личной жизни. Сможет ли она все же выбраться из этих пагубных отношений? Покажет медицинский сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 18 серия.

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