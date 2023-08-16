Серия 19 | 16.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 19 серия от 16.08.2023 на сайте СТБ! Вадим тщательно проверил нового поставщика больницы и хочет расторгнуть с ним контракт. Бондарь просит Викторию срочно найти нового поставщика, ведь он не хочет рисковать репутацией больницы. Как Виктория отреагирует на эту просьбу? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 19 Оксана узнала, что это Виктория распространяла сплетни о ней и Максиме. Она решила принести извинения Закревскому и наладить отношения. Смогли ли бывшие нормально поговорить и помириться? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 19 серия.

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