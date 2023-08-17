Серия 24 | 17.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 24 серия от 17.08.2023 на сайте СТБ!

Рядом с больницей в доме произошел взрыв. Многие люди получили травмы и были направлены в приемное отделение скорой помощи. Врачи борются за жизнь и здоровье тяжелых пациентов. Среди них мужчина, в глаз которого попал осколок. После операции мужчине сообщили ужасную новость: глаз пришлось удалить. Но это не единственная проблема пострадавшего: быстрое течение другой болезни привело к слепоте. Навестить мужа приходит бывшая жена. Этот визит болезненно воспринимает невеста мужчины. Смотрите, как будет разворачиваться эта драматическая история в стенах больницы в сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 24 серия.

Смотреть онлайн сериал Лікарка Ковальчук – все серии

Смотрите онлайн: сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 23 серия от 17.08.2023