Лікарка Ковальчук 2 сезон 32 серия смотреть онлайн от 23.08.2023

Серия 32 | 23.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 32 серия от 23.08.2023 на сайте СТБ!

Оксана и Максим выбирают имя для будущего ребенка и не могут прийти к согласию. Ковальчук хочет назвать сына Николаем, однако Закревскому больше нравится Владимир. Смогут ли они найти общий язык и не рассориться? Узнайте прямо сейчас!

В сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 32 серия Платон даст показания против Стефы, и Вадим Николаевич решит окончательно уволить ее. Как Оксана отреагирует на эту новость? И что придумает Александр, чтобы отомстить Платону? Не пропустите интересный сериал СТБ – смотрите онлайн Лікарка Ковальчук 2 сезон 32 серия.

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