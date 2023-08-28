Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серия смотреть онлайн от 28.08.2023

Серия 36 | 28.08.2023 | Сезон 2

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Анна переживает за состояние Оксаны, поэтому решает с ней поговорить. Однако Ковальчук не готова к откровенным разговорам. Она утешает себя мыслью, что сейчас малыш с родной матерью и ему так будет лучше. Как потеря ребенка отразится на отношениях Оксаны и Максима? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серия.

Валентин Геннадиевич обещает Виктории сделать ее главврачом приемного отделения. Однако для этого ему нужны доказательства того, что личные отношения работников негативно влияют на работу больницы. На что пойдет Виктория, чтобы получить этот пост? Смотрите онлайн в сериале Лікарка Ковальчук 2 сезон 36 серия.

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