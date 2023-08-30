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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 40 серія дивитись онлайн від 30.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 40 серія від 30.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 40 серія дивитись на сайті СТБ
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Серія 40 | 30.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 40 серія від 30.08.2023 на сайті СТБ!

До лікарні потрапляють двоє чоловіків. Один із них отримав кульове поранення й заявляє, що в нього усвідомлено вистрілили. Підозрюваний заперечує, скаржиться на серце й каже, що натиснув на курок у напівсвідомості. Незабаром виявиться, що поранений і стрілець пов’язані, і останній дізнався щось, що було за межею закону. Що насправді сталося між пацієнтами? Дивіться, як у стінах лікарні розгортатиметься ціла драма.

Крім лікувальних справ у лікарні вирують пристрасті. Стефа зізнається в коханні Саші, Інга чекає на освідчення від Ігоря, а між Оксаною й Вадимом знову розгортаються колишні почуття. Не пропустіть бурю емоцій улюблених героїв медичного серіалу Лікарка Ковальчук 2 сезон.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 39 серія від 29.08.2023

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