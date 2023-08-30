Серія 41 | 30.08.2023 | Сезон 2

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Замлікаря з економічних питань Вікторія досягла своєї мети з паплюження репутації лікарки Ковальчук. Справа про пацієнтів лікарні дійшла розголосу після того, як Оксана оперувала чоловіка в критичному стані, якого звинувачували в замаху на життя іншого хворого. Після скандальної статті в медіа Бондара відсторонили від посади як керівника Ковальчук. Хто стане на його місце? Покаже Лікарка Ковальчук 2 сезон 41 серія.

До лікарні вривається Платон з вагітною Сонею, в якої сильна кровотеча. Чи зможуть лікарі врятувати життя матері та дитині? Дізнайтеся, яку вражаючу новину отримає Платон у серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 41 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 40 серія від 30.08.2023