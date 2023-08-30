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Лікарка Ковальчук

Video: Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серія дивитись онлайн від 30.08.2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук - 42 серія від 30.08.2023. Серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серія дивитись на сайті СТБ
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Серія 42 | 30.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серія від 30.08.2023 на сайті СТБ!

Робітники лікарні починають власне розслідування темних злочинних справ Вікторії. Платону вдається дізнатися, що нова головна лікарка намагається заробити на програмі клінічних досліджень. За додаткову плату вона дає пацієнтам потрібні ліки, а для всіх інших залишає «пустушку», яка хіба що може працювати як плацебо. Як дії Вікторії вплинуть на життя однієї з пацієнток, яке раптово перервалося.

Дізнайтеся, чи зможе Платон та його команда революціонерів знайти докази дій Вікторії та надати їх поліції? Дивіться, як рухатиметься їх справа по відстороненню горе-керівництва в медичному серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серія.

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