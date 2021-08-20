Не пропустіть продовження легендарної костюмованої драми – дивіться Кріпосна. Жадана любов 3 сезон скоро на СТБ!

Історія нелегкого життя Катерини Вербицької продовжується. Після весілля з Андрієм Жаданом життя героїні розділилося на «до» та «після»: просто біля вівтаря на чоловіка напав невідомий «привид» у чорному, який намагався вбити героя. Чи вижив Андрій Жадан після нападу? Як змінилося життя Катерини Вербицької? І хто повернувся з помстою? Дивіться Кріпосна. Жадана любов 3 сезон скоро на СТБ.