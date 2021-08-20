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История нелегкой жизни Екатерины Вербицкой продолжается. После свадьбы с Андреем Жаданом жизнь героини разделилась на «до» и «после»: прямо у алтаря на мужчину напал неизвестный «призрак» в черном, который пытался убить героя. Выжил ли Андрей Жадан после нападения? Как изменилась жизнь Екатерины Вербицкой? И кто вернулся с местью? Смотрите Кріпосна. Жадана любов 3 сезон скоро на СТБ.