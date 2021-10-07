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Video: Трейлер – Кріпосна. Жадана любов 3 сезон

Дивіться онлайн перший трейлер нового сезону костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов. Не пропустіть 3 сезон серіалу Кріпосна. Жадана любов вже 1 листопада на СТБ
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1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ поціновувачі костюмованої драми матимуть змогу побачити продовження непростої життєвої історії Катерини Вербицької. У серіалі Кріпосна. Жадана любов крім знайомих нам персонажів, з’являться й нові, один із них – польський шляхтич, князь Стефан. Статний чоловік стане головним героєм драми та змагатиметься за серце Катерини. Проте чи вдасться йому завоювати увагу Катерини Вербицької? Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 1 листопада на СТБ.

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