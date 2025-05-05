К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 9 серия от 05.05.2025

Серия 9 | 05.05.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д.. 2025 серия 9 от 05.05.2025 на сайте СТБ и узнаете, кто стоит за убийством актрисы прямо на съемочной площадке.

Актриса фильма о любви и мести Марина Данилевская убита прямо во время съемок сцены. Ее коллега Станислава Кустовская выстрелила из реквизитного оружия, которое было заряжено настоящим патроном. Кто мог подстроить такое жестокое убийство? Покажет сериал К.О.Д.

Мотив для преступления и возможность подменить патроны имел пиротехник проекта Евгений Гулько. Он единственный из съемочной группы сбежал, однако оперативникам удалось его задержать. Признается ли Гулько в преступлении? И кто на самом деле должен был оказаться под прицелом винтовки? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 9 от 05.05.2025 на сайте СТБ.

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