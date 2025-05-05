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К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 9 серія від 05.05.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 9 серія від 05.05.2025. Серіал К.О.Д. 9 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 9 | 05.05.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 9 від 05.05.2025 на сайті СТБ та дізнаєтеся, хто стоїться за вбивством акторки прямо на знімальному майданчику.

Акторку фільму про кохання та помсту Марину Данилевську вбито прямо під час знімань сцени. Її колега Станіслава Кустовська вистрелила із реквізитної зброї, яка була заряджена справжнім патроном. Хто міг підлаштувати таке жорстоке вбивство? Покаже серіал К.О.Д.

Мотив для злочину й можливість підмінити патрони мав піротехнік проєкту Євген Гулько. Він єдиний зі знімальної групи втік, однак оперативникам вдалося його затримати. Чи зізнається Гулько в злочині? І хто насправді мав опинитися під прицілом гвинтівки? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 9 від 05.05.2025 на сайті СТБ.

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