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Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 8 серія від 01.05.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 8 серія від 01.05.2025. Серіал К.О.Д. 8 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 8 | 01.05.2025 | 2025

Дізнайтеся, хто ледь не обведе детективів навколо пальця, – дивіться серіал К.О.Д.. 2025 серія 8 від 01.05.2025 на сайті СТБ.

Слідчу поліції Валентину Курко вбили у власному домі. На місці злочину детективи застали її начальника Валерія Віковича. Саме він вказав слідчим на першого підозрюваного у справі.

Серіал К.О.Д. покаже, як агенти разом із вбивством почали розслідувати зникнення подруги Курко Світлани Ревенко. Нещодавно жінка вирішила покинути чоловіка Вадима й безслідно зникла. Світлана вважала, що її подругу вбили й зробив це саме Вадим. Та чи справді це так? Чи міг Ревенко вбити і Світлану, і Валентину? І хто спробує завести слідчих у глухий кут? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 8 від 01.05.2025 на сайті СТБ.

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