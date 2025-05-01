К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 8 серия от 01.05.2025

Серия 8 | 01.05.2025 | 2025

Узнайте, кто едва не обведет детективов вокруг пальца, – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 8 от 01.05.2025 на сайте СТБ.

Следовательницу полиции Валентину Курко убили в собственном доме. На месте преступления детективы застали ее начальника Валерия Виковича. Именно он указал следователям на первого подозреваемого по делу.

Сериал К.О.Д. покажет, как агенты вместе с убийством начали расследовать исчезновение подруги Курко Светланы Ревенко. Недавно женщина решила покинуть мужа Вадима и бесследно исчезла. Светлана считала, что ее подругу убили и сделал это именно Вадим. Но действительно ли это так? Мог ли Ревенко убить и Светлану, и Валентину? И кто попытается завести следователей в тупик? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 8 от 01.05.2025 на сайте СТБ.

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