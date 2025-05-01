К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 7 серия от 01.05.2025

Серия 7 | 01.05.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 7 от 01.05.2025 на сайте СТБ и узнайте, как доброта привела блогера на тот свет.

Яна Максимчук имела успешный и прибыльный блог. Она называла себя феей, ведь превращала обычных девушек в популярных и богатых. Однако однажды удача отвернулась от Яны. Кто и по какой причине безжалостно убил блогера? Покажет сериал К.О.Д.

Подозреваемыми по делу стали одна из героинь блога Яны София Середа и ее оператор Инна Клименко. Первая была очень зла на Фею из-за того, что ее контракт разорвали. А другая незадолго после смерти Яны присвоила себе многомиллионный блог. Но действительно ли кто-то из этих девушек мог пойти на убийство? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 7 от 01.05.2025 на сайте СТБ.

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