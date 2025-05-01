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Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 7 серія від 01.05.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 7 серія від 01.05.2025. Серіал К.О.Д. 7 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 7 | 01.05.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 7 від 01.05.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як доброта привела блогерку на той світ.

Яна Максимчук мала успішний і прибутковий блог. Вона називала себе феєю, адже перетворювала звичайних дівчат на популярних і багатих. Проте одного дня удача відвернулася від Яни. Хто й з якої причини безжально вбив блогерку? Покаже серіал К.О.Д.

Підозрюваними у справі стали одна з героїнь блогу Яни Софія Середа і її операторка Інна Клименко. Перша була дуже зла на Фею через те, що її контракт розірвали. А інша незадовго після смерті Яни привласнила собі багатомільйонний блог. Та чи справді хтось із цих дівчат міг піти на вбивство? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 7 від 01.05.2025 на сайті СТБ.

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