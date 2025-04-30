К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 6 серія від 30.04.2025

Серія 6 | 30.04.2025 | 2025

Дізнайтеся, як вбивці майже вдалося заплутати слідство, – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 6 від 30.04.2025 на сайті СТБ.

Володимир Драч знайшов свою дружину Інну вбитою. Поряд із жінкою сидів художник і за сумісництвом її коханець Олексій Коваленко. Невже Володимир застав вбивцю на місці злочину? Покаже серіал К.О.Д.

Експерти з’ясували, що батьки Олексія загинули в аварії декілька років тому, а винуватця злочину так і не знайшли. Альбіні вдалося знайти інформацію, яка вказує на те, що саме Інна сиділа в той фатальний день за кермом. Невже Олексій не просто так почав стосунки із заміжньою жінкою? Які ще таємниці родини Драчів розкриє слідство? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 6 від 30.04.2025 на сайті СТБ.

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