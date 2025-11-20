К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 76 серия от 20.11.2025

Серия 76 | 20.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д 2025 серия 76 от 20.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите настоящую семейную вендетту.

На похоронах отца Олега исчезает Даниил Лопаткин. Парень якобы отравился и упал в реку. В крови Даниила находят следы яда. Однако тело Лопаткина найти никак не удается.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как под подозрение следствия попадает бывшая невеста Даниила Олеся Гопко. Два года назад Лопаткин бросил ее прямо перед свадьбой. На похоронах Олеся была последней, кто разговаривал с Даниилом, и именно она имела доступ к бокалу парня. Но могла ли девушка так долго планировать свою месть? И какие еще жуткие открытия ждут следователей? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 76 от 20.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

