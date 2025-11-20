К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 75 серия от 20.11.2025

Серия 75 | 20.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д 2025 серия 75 от 20.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, какие тайны унесли в мир иной молодую и перспективную женщину.

Иванка Калынив умирает прямо в спортклубе. Убийца пытался выдать все за несчастный случай, однако оперативники быстро понимают, что женщину отправили на тот свет. Благодаря смарт-браслету экспертам удается установить точное время смерти Калынив.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как следователи выясняют, что за жертвой кто-то следил. В клубе находят жучки для прослушивания. Оказывается, свекор Иванки подозревал ее в измене и хотел это доказать. Кроме того, он угрожал убить и изменницу, и ее любовника. Но действительно ли Иванка имела отношения на стороне? И мог ли отец ее мужа воплотить свои угрозы в жизнь? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 75 от 20.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

