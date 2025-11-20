Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 75 серія від 20.11.2025

Серіал К.О.Д. 75 серія 2025
К.О.Д Серія 75 К.О.Д. 2025 75 серія від 20.11.2025 дивитись онлайн
Серія 75 | 20.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 75 від 20.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, які таємниці звели в могилу молоду та перспективну жінку.

Іванка Калинів помирає прямо в спортклубі. Вбивця намагався видати все за нещасний випадок, однак оперативники швидко розуміють, що жінку відправили на той світ. Завдяки смарт-браслету експертам вдається встановити точний час смерті Калинів.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі з’ясовують, що за жертвою хтось слідкував. У клубі знаходять жучки для прослуховування. Виявляється, свекор Іванки підозрював її в зраді та хотів це довести. Крім того він погрожував убити і зрадницю, і її коханця. Та чи справді Іванка мала стосунки на стороні? І чи міг батько її чоловіка втілити свої погрози в життя? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 75 від 20.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

