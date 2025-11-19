Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 74 серія від 19.11.2025
Покарання за знущання – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 74 від 19.11.2025 на сайті СТБ.
У квест-кімнаті вбито Артура Ковальчука. Його разом із друзями запросила туди дівчина Оксана, щоб відсвяткувати день народження. Чому ж сама ініціаторка свята не з’явилась у квест-кімнату? І чи пов’язана Оксана з вбивством Артура? Покаже детективний серіал К.О.Д.
З листування Артура стає відомо про його таємні стосунки з Христиною Литвиненко. Дівчина вважає, що помститися Ковальчуку могли Влад Гавриш та Оксана Дубінчук, які дізналися про зради своїх половинок. Оперативники вирушають на затримання підозрюваних і ледь встигають врятувати життя Гавриша. Хто напав на нього? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 74 від 19.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.
