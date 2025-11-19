Проекты
К.О.Д

К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 74 серия от 19.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 74 серия от 19.11.2025. Сериал К.О.Д. 74 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 74 серия от 19.11.2025
Серия 74 К.О.Д. 2025 74 серия от 19.11.2025 смотреть онлайн
Серия 74 | 19.11.2025 | 2025

Наказание за издевательства – смотрите сериал К.О.Д 2025 серия 74 от 19.11.2025 на сайте СТБ.

В квест-комнате убит Артур Ковальчук. Его вместе с друзьями пригласила туда девушка Оксана, чтобы отпраздновать день рождения. Почему же сама инициатор праздника не появилась в квест-комнате? И связана ли Оксана с убийством Артура? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Из переписки Артура становится известно о его тайных отношениях с Кристиной Литвиненко. Девушка считает, что отомстить Ковальчуку могли Влад Гавриш и Оксана Дубинчук, которые узнали об изменах своих половинок. Оперативники отправляются на задержание подозреваемых и едва успевают спасти жизнь Гавриша. Кто напал на него? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 74 от 19.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

