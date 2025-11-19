К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 73 серия от 19.11.2025

Серия 73 | 19.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д 2025 серия 73 от 19.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите жуткое расследование, которое разоблачает все темные стороны человеческих душ.

Тело могильщика и грабителя могил Олега Дарчука находят на кладбище. Мужчина умер от одного точного выстрела в сердце. Оперативники едва сами не оказываются на том свете, ведь убийца спрятал оружие в одной из могил.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как следователи выясняют, что тело Дарчука оказалось у могилы Тамары Олешко не случайно. Семья погибшей поссорилась из-за наследства прямо на похоронах, и одна из наследниц Диана пообещала поставить на могиле женщины ловушку для черных копателей. Неужели женщина осуществила свою угрозу? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 73 от 19.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

