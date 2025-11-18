Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 72 серия от 18.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 72 серия от 18.11.2025.
К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 72 серия от 18.11.2025
К.О.Д Серия 72 К.О.Д. 2025 72 серия от 18.11.2025 смотреть онлайн
Серия 72 | 18.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 72 от 18.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, как желание спасти родных толкает на преступление.

Тело Стеллы Гирняк находит ее мать во дворе. На первый взгляд, женщина погибла в результате несчастного случая. Однако следователи устанавливают, что женщина утонула, а это значит, что ее тело переместили.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как под подозрение попадает муж Стеллы Валерий. Их сыну Родиону нужна срочная пересадка легких, однако родители не могут быть прижизненными донорами. Мог ли муж убить жену ради спасения потомка? И кто еще пострадает ради жизни Родиона? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 72 от 18.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

