Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 69 серия от 17.11.2025
Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 69 от 17.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, действительно ли в убийстве людей могут быть виновны потусторонние существа.
Роман Кныш умер при очень странных обстоятельствах. Он вместе со своей любовницей Вероникой Паламарчук увидели потерчонка. После этого Роман умер, а Вероника как будто сошла с ума.
Детективный сериал К.О.Д. покажет, что на самом деле Кныш и Паламарчук надышались галлюциногенным газом. А умер Роман из-за отравления. Кто-то подсыпал в его флягу опасное растение. Неожиданно для всех в поселке произошло еще одно убийство. На этот раз якобы от рук русалки. Кто и почему убивает жителей села? И почему убийца скрывается за образами мифологических существ? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 69 от 17.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.
