К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 69 серия от 17.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 69 серия от 17.11.2025. Сериал К.О.Д. 69 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д Серия 69 К.О.Д. 2025 69 серия от 17.11.2025 смотреть онлайн
Серия 69 | 17.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 69 от 17.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, действительно ли в убийстве людей могут быть виновны потусторонние существа.

Роман Кныш умер при очень странных обстоятельствах. Он вместе со своей любовницей Вероникой Паламарчук увидели потерчонка. После этого Роман умер, а Вероника как будто сошла с ума.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, что на самом деле Кныш и Паламарчук надышались галлюциногенным газом. А умер Роман из-за отравления. Кто-то подсыпал в его флягу опасное растение. Неожиданно для всех в поселке произошло еще одно убийство. На этот раз якобы от рук русалки. Кто и почему убивает жителей села? И почему убийца скрывается за образами мифологических существ? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 69 от 17.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

Смотреть К.О.Д.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 68 серия

