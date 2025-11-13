Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 68 серия от 13.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 68 серия от 13.11.2025.
К.О.Д Серия 68 К.О.Д. 2025 68 серия от 13.11.2025 смотреть онлайн
Серия 68 | 13.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 68 от 13.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, каким опасным бывает искусство.

Убитую девушку замечают пассажиры маршрутки. После судмедэкспертизы становится очевидно, что ее лишили жизни в другом месте и только потом подбросили в общественный транспорт. Убийца хладнокровно издевался над жертвой и отрезал ей руки. Чем вызвана такая жестокость? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Криминалистам удается установить личность жертвы. Талантливая массажистка Агния Вересинская стала целью бездушного убийцы. На теле девушки были найдены остатки гипса и золотой фольги. Помогут ли эти находки выйти на след душегуба? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 68 от 13.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

