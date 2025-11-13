К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 68 серія від 13.11.2025

Серія 68 | 13.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 68 від 13.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, яким небезпечним буває мистецтво.

Вбиту дівчину помічають пасажири маршрутки. Після судмедекспертизи стає очевидно, що її позбавили життя в іншому місці та лише потім підкинули в громадський транспорт. Вбивця холоднокровно познущався над жертвою і відрізав їй руки. Чим викликана така жорстокість? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Криміналістам вдається встановити особу жертви. Талановита масажистка Агнія Вересинська стала ціллю бездушного вбивці. На тілі дівчини було знайдено залишки гіпсу і золотої фольги. Чи допоможуть ці знахідки вийти на слід душогуба? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 68 від 13.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 67 серія