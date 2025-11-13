К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 67 серія від 13.11.2025

Серія 67 | 13.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 67 від 13.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть надважливе для одного з експертів розслідування.

У лісі знаходять тіло молодого хлопця. При ньому не було ані документів, ані мобільного телефона. Встановити особу жертви допомагає експерт Роман Денисюк. Раніше він дружив з Олександром Кіреєм, але припинив спілкування, коли його дівчина Ангеліна покинула його заради приятеля.

Тепер у детективному серіалі К.О.Д. Олександр Кірей опинився на прозекторському столі департаменту, де працює Роман. Небесна встановлює, що хлопця вбили ударом ферзя прямо в скроню. Хто це міг зробити і чому? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 67 від 13.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 66 серія