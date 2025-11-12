Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 66 серія від 12.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 66 серія від 12.11.2025. Серіал К.О.Д. 66 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
Дивіться також
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 66 серія від 12.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 65 серія від 12.11.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 66 серія від 12.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 64 серія від 11.11.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 66 серія від 12.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 63 серія від 11.11.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 66 серія від 12.11.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 62 серія від 10.11.2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 66 К.О.Д. 2025 66 серія від 12.11.2025 дивитись онлайн
Серія 66 | 12.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 66 від 12.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розкриття моторошних сімейних таємниць.

У майже покинутому місті знаходять людські кістки. Судмедекспертка припускає, що вони належать дитині, і, на жаль, вона не помиляється. За тестом ДНК експерти встановлюють, що вбитий – це 13-річний Олег Вітренко.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, що Олег зник ще чотири роки тому. Однак зустріч із батьками хлопчика дуже здивувала оперативників. Світала і Тимофій Вітренки заявили, що Олег зараз живий і здоровий. Хлопчик ніби-то повернувся додому ще два роки тому. Чиї ж останки тоді лежать у прозекторській департаменту? Що покаже тест ДНК? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 66 від 12.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 65 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати