Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 66 серія від 12.11.2025
Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 66 від 12.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розкриття моторошних сімейних таємниць.
У майже покинутому місті знаходять людські кістки. Судмедекспертка припускає, що вони належать дитині, і, на жаль, вона не помиляється. За тестом ДНК експерти встановлюють, що вбитий – це 13-річний Олег Вітренко.
Детективний серіал К.О.Д. покаже, що Олег зник ще чотири роки тому. Однак зустріч із батьками хлопчика дуже здивувала оперативників. Світала і Тимофій Вітренки заявили, що Олег зараз живий і здоровий. Хлопчик ніби-то повернувся додому ще два роки тому. Чиї ж останки тоді лежать у прозекторській департаменту? Що покаже тест ДНК? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 66 від 12.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.
