К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 66 серия от 12.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 66 серия от 12.11.2025.
К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 66 серия от 12.11.2025
К.О.Д Серия 66 К.О.Д. 2025 66 серия от 12.11.2025 смотреть онлайн
Серия 66 | 12.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 66 от 12.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите раскрытие жутких семейных тайн.

В почти заброшенном городе находят человеческие кости. Судмедэксперт предполагает, что они принадлежат ребенку, и, к сожалению, она не ошибается. По тесту ДНК эксперты устанавливают, что убитый – это 13-летний Олег Витренко.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, что Олег исчез еще четыре года назад. Однако встреча с родителями мальчика очень удивила оперативников. Светала и Тимофей Витренко заявили, что Олег сейчас жив и здоров. Мальчик якобы вернулся домой еще два года назад. Чьи же останки тогда лежат в прозекторской департамента? Что покажет тест ДНК? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 66 от 12.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

