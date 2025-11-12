Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 65 серия от 12.11.2025
Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 65 от 12.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, кто заставил обидчиков заплатить за свои грехи.
Тело Ореста Веклюка находит сторож рядом с могилами. Парня обездвижили электрошокером и убили. Эксперты установили, что убийца переодел Веклюка в костюм вампира. Зачем он это сделал? Покажет детективный сериал К.О.Д.
Пока следователи исследовали доказательства по этому делу, произошло еще одно убийство. Бывшего одногруппника Веклюка закрыли в машине, чтобы тот задохнулся угарным газом. Эксперты выяснили, что незадолго до смерти оба парня снимали со своих счетов по 250 тысяч гривен. Неужели их кто-то шантажировал? И за какие поступки из прошлого поплатились парни? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 65 от 12.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.
