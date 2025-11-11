К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 64 серия от 11.11.2025

Серия 64 | 11.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 64 от 11.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите расследование убийства, где смешались аферы и любовь.

Гражданка Латвии Инга Виксне умерла в ресторане. Беременную девушку отравили препаратом от артрита. Жених Инги Алексей Арсенич стал свидетелем смерти своей возлюбленной и был шокирован увиденным.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как выясняется, что Инги Виксне не существует. Жертва имела поддельные документы и, вероятно, была брачной аферисткой. Мать Алексея была против их свадьбы и к тому же болела артритом. Неужели Таисия Арсенич раскрыла обман и решила отравить невесту-аферистку? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 64 от 11.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

