К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 64 серія від 11.11.2025

Серія 64 | 11.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 64 від 11.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування вбивства, де змішались афери та кохання.

Громадянка Латвії Інга Віксне померла в ресторані. Вагітну дівчину отруїли препаратом від артриту. Наречений Інги Олексій Арсенич став свідком смерті своєї коханої та був шокований побаченим.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясовується, що Інги Віксне не існує. Жертва мала підроблені документи і ймовірно була шлюбною аферисткою. Матір Олексія була проти їхнього весілля і до того ж хворіла на артрит. Невже Таїсія Арсенич розкрила обман і вирішила отруїти наречену-аферистку? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 64 від 11.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

